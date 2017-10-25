Буффон: "Это мой последний сезон, но если выиграем Лигу Чемпионов, могу изменить свое решение"

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Буффон: "Это мой последний сезон, но если выиграем Лигу Чемпионов, могу изменить свое решение"Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон анонсировал свое расставание с футболом по окончанию текущего сезона.

"Это мой последний сезон, и я уверен в том, что я делаю. Один или два года уже не повлияют на то, чего я уже достиг. Единственный способ изменить мое решение - выиграть Лигу Чемпионов. Тогда бы я мог попытаться выиграть клубный Чемпионат Мира", - цитирует 39-летнего вратаря Daily Mail.

Напомним, Буффон прокомментировал выигрыш награды лучшему вратарю планеты. | soccernews.ru

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