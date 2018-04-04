Буффон: "Это настоящий позор"

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Буффон: "Это настоящий позор"Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон подвел итог первому матчу 1/4 финала Лиги Чемпионов, в котором его команда разгромно уступила мадридскому "Реалу".

"Мы чувствуем настоящее чувство разочарования, потому что мы, вполне вероятно, не пройдем дальше. Это настоящий позор, но нам нужно поздравить соперника, потому что, объективно говоря, они являются более сильной командой, нежели мы", - цитирует 40-летнего вратаря официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3. | soccernews.ru

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