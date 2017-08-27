Буффон: "Это уже не футбол, а водное поло"

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Буффон: "Это уже не футбол, а водное поло"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался о видеоповторах.

"Нам говорили, что видеоповторы будут применяться при взятии ворот или голевых моментах, но теперь их используют, даже когда кому-то наступили на ногу или попали пальцем в ухо. Это уже не футбол, а водное поло. Это занимает слишком много времени. Я даже не обрадовался, когда назначали пенальти, потому что прошло шесть минут.

Я представляю команду, которая часто атакует, проводя много времени в чужой штрафной. В прошлом сезоне нам дали три пенальти, но если в этом сезоне так будет и дальше, то мы пробьем 50 пенальти. Как футболиста "Ювентуса" меня это устраивает, но зрелищность матча от этого страдает" - приводит слова Буффона Football Italia.

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