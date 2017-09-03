Буффон: "Футболисты сборной Испании знают, что делают и зачем делают"

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение от Испании в матче отбора на ЧМ-2018.

"На мой взгляд, сборная Испании уверена в своих силах и уже долгие годы имеет выстроенную игру, и к этому еще нужно добавить множество индивидуальных талантов, что делает эту команду выдающейся. Они знают, что делают, зачем делают, и это возможно только благодаря опыту, многолетней совместной работе и победам.

Поражения из-за перехода на новую схему? Нет. Я думаю, мы проиграли, потому что нам противостоял более сильный соперник. Что касается тактических моментов, то тренер знает, что делает и понимает, что может мы можем показать в матчах против определенных соперников" - приводит слова Буффона Football Italia.

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