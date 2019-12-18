Буффон готов продлить контракт с "Ювентусом"

1 Теги джанлуиджи буффонювентус

Буффон готов продлить контракт с "Ювентусом"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон хочет продлить контракт с туринским клубом, утверждает Calciomercato.

По данным издания 41-летний футболист готов выступать в "Ювентусе" до 2021 году. Туринцы не против того, чтобы Буффон остался в команде.

Буффон вернулся в "Ювентус" минувшим летом из ПСЖ на правах свободного агента. В текущем сезоне он провёл 6 матчей, 1 из который отыграл на ноль.

Ранее вратарь уже играл в составе "старой сеньоры" с 2001 по 2018 год.

Не пропустите: Буффон рассказал, почему он вернулся в "Ювентус" из ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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aleksandrovichk

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