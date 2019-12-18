Буффон готов продлить контракт с "Ювентусом"
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон хочет продлить контракт с туринским клубом, утверждает Calciomercato.
По данным издания 41-летний футболист готов выступать в "Ювентусе" до 2021 году. Туринцы не против того, чтобы Буффон остался в команде.
Буффон вернулся в "Ювентус" минувшим летом из ПСЖ на правах свободного агента. В текущем сезоне он провёл 6 матчей, 1 из который отыграл на ноль.
Ранее вратарь уже играл в составе "старой сеньоры" с 2001 по 2018 год.
Не пропустите: Буффон рассказал, почему он вернулся в "Ювентус" из ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Нобель Арустамян рассказал о планах ЦСКА на зимнее трансферное окно
-
СМИ: "МЮ" не позволит Погба покинуть команду в январское трансферное окно
-
Тухель заявил, что нападающий Неймар хорошо себя чувствует в ПСЖ
-
Семин стал лауреатом "Серебряной лани" в номинации "Лучший тренер"
-
В Барселоне нарисовали целующихся Пике и Рамоса
Лента новостей
-
"Монако" Головина договорился о трансфере сербского защитника
-
Коутиньо вынужден играть за "Баварию" в детском комплекте формы
-
"Краснодар" проводит голосование с целью определения лучшего игрока в истории клуба
-
Дзюба обошел Пугачеву и Бузову в рейтинге топ-российских персон в 2019 году
-
"Спартак" продлил контракт с бразильским форвардом
-
1
Матч дня, который мог не состоятся! Анализируем расклады перед Эль Классико
-
1
Буффон готов продлить контракт с "Ювентусом"
-
УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги Европы
-
1
Нобель Арустамян рассказал о планах ЦСКА на зимнее трансферное окно
-
Милнер: "Ливерпуль" должен привыкнуть выигрывать трофеи"
-
"Осасуна" не хочет продавать полузащитника Авилу в "Краснодар"
-
СМИ: Минамино сегодня пройдет медосмотр в "Ливерпуле"
-
СМИ: "МЮ" не позволит Погба покинуть команду в январское трансферное окно
-
Венгер: "У Артеты есть ум, есть страсть, но нет опыта"
-
Тухель заявил, что нападающий Неймар хорошо себя чувствует в ПСЖ
-
Бояринцев прокомментировал свое увольнение из "Текстильщика"
-
Сарри: "Я очень опасался, что нам попадется "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов"
-
"Милан" планирует продлить контракт с Давиде Калабарией
-
1
"Бавария" готова купить хавбека "Шахтера" Тете
-
Оздоев рассказал, что думает о Кокорине
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|39
|2
|Ювентус
|16
|39
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|16
|32
|5
|Кальяри
|16
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Фиорентина
|16
|17
|14
|Сассуоло
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Сампдория
|16
|15
|17
|Удинезе
|16
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9