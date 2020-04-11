Буффон готов продлить контракт с "Ювентусом"

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон решил пока не завершать карьеру, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, легендарный итальянец готов продлить контракт со "старой синьорой" ещё на один год.

Если стороны договорятся о заключении нового соглашения, то культовый голкипер будет играть до 43 лет.

В текущем сезоне Буффон провёл за "Ювентус" 11 матчей, в которых пропустил 9 голов.

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