Буффон готов продлить контракт с "Ювентусом"
Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон решил пока не завершать карьеру, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, легендарный итальянец готов продлить контракт со "старой синьорой" ещё на один год.
Если стороны договорятся о заключении нового соглашения, то культовый голкипер будет играть до 43 лет.
В текущем сезоне Буффон провёл за "Ювентус" 11 матчей, в которых пропустил 9 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16