Буффон готов вернуться в сборную Италии

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Буффон готов вернуться в сборную Италии

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон готов вернуться в сборную Италии на ближайшие товарищеские матчи.

"Чувствую ответственность в это сложное для нашей сборной время. Будет два важных товарищеских матча. Я думал о том, чтобы отправиться в отпуск вместе со своей семьей, но если сборная будет нуждаться во мне во время этих игр, я буду должен ответить, что готов выступить. Не могу просто уйти. Делаю это из-за ответственности, не задумываясь о том, каким будет моё будущее. Опытные игроки могут быть полезны против Аргентины и Англии" - цитирует Буффона Goal.com.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" сыграет с Аргентиной 23 марта, а с Англией - 27 марта. 

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