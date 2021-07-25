Буффон хочет сыграть на ЧМ-2022

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Буффон хочет сыграть на ЧМ-2022

Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон заявил, что он хочет вернуться в сборную Италии и сыграть на чемпионате мира 2022 года.

"Мне 43 года, поэтому я не могу потребовать, чтобы меня вызвали в сборную. Но я могу помечтать о чемпионате мира. Я буду играть ради этого, чтобы мечтать. Я смотрел финал Евро-2020 вместе с детьми. Это была огромная радость", - приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

Буффон выступал за сборную Италии с 1997 по 2018 годы. Всего он провел за национальную команду 176 матчей и пропустил 146 голов.

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