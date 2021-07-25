Буффон хочет сыграть на ЧМ-2022
Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен
Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон заявил, что он хочет вернуться в сборную Италии и сыграть на чемпионате мира 2022 года.
"Мне 43 года, поэтому я не могу потребовать, чтобы меня вызвали в сборную. Но я могу помечтать о чемпионате мира. Я буду играть ради этого, чтобы мечтать. Я смотрел финал Евро-2020 вместе с детьми. Это была огромная радость", - приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.
Буффон выступал за сборную Италии с 1997 по 2018 годы. Всего он провел за национальную команду 176 матчей и пропустил 146 голов.
Не пропустите: Буффон зажигательно спел на ужине новичков "Пармы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Алексей Березуцкий рассказал, как его назначили главным тренером ЦСКА
-
Бразилия не смогла обыграть Кот-д`Ивуар на Олимпиаде
-
Названа зарплата Доннаруммы в ПСЖ. Она ниже, чем ему давал "Милан"
-
Франция с хоккейным счетом победила ЮАР на Олимпиаде
-
Икарди может перейти в "Рому"
-
Аргентина обыграла Египет на Олимпиаде
-
Буффон хочет сыграть на ЧМ-2022
-
"Наполи" может потерять основного хавбека на полгода
-
Витория оценил игру Рассказова в матче с "Рубином"
-
Роналду обсудит с Аллегри свою роль в "Ювентусе"
-
"Бенфика" может подписать Диего Косту перед матчами со "Спартаком"
-
"Барселона" назвала "Роме" стоимость Лангле
-
Глушенков может вернуться в "Спартак" в январе
-
"Рубин" показал раздевалку команды после победы над "Спартаком"
-
Соболев требует от "Спартака" повышения зарплаты
-
"Спартак" обратился к фанатам после поражения от "Рубина"
-
"Бавария" - "Аякс" - 2:2 (видеообзор)
-
"Манчестер Юнайтед" проиграл клубу из Чемпионшипа (видеообзор)
-
"Брюгге" усилился воспитанником ПСЖ
-
"Зенит" близок к трансферу хавбека "Валенсии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17