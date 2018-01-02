Буффон хотел бы переиграть последний финал Лиги Чемпионов

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал матч 2017 года, который он не отказался бы переиграть.

"Я бы не хотел переигрывать матч Италия - Швеция, так как в плане боевого духа, отношения к делу и сплочённости мы не подвели, но всплыли некоторые наши ограниченности. А вот кардиффский финал Лиги Чемпионов я бы переиграл, потому что если со Швецией мы сыграли на 80-90 процентов, то с "Реалом" во втором тайме не хватило цельности, что всегда было нашей сильной чертой" - цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, что в финале Лиги Чемпионов "Реал" разгромил "Ювентус" со счётом 4:1, а матч Италия - Швеция завершился нулевой ничьей, вследствие чего "Скуадра Адзурра" не попала на ЧМ-2018.

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