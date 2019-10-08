Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

Теги джанлуиджи буффонданиэле де россииталия

Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

Голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона и полузащитника "Боки Хуниорс" Даниэля Де Росси, скорее всего вызовут в сборную Италию, чтобы футболисты провели прощальные матчи. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Отметим, что игроки могут быть вызваны в национальную команду уже после квалификации "Скуадра Адзурры" на Евро-2020.

Буффон - рекордсмен по количеству встреч, проведенных за сборную Италии (176).

12 октября сборная Италии сыграет с Грецией в рамках отбора на Евро-2020. Начало матча - в 21:45 (мск).

А еще: Буффон сравнил Роналду и Месси с Надалем и Федерером| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" сообщил предварительный диагноз Смолова

"Локомотив" сообщил предварительный диагноз Смолова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов