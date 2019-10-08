Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

Голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона и полузащитника "Боки Хуниорс" Даниэля Де Росси, скорее всего вызовут в сборную Италию, чтобы футболисты провели прощальные матчи. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Отметим, что игроки могут быть вызваны в национальную команду уже после квалификации "Скуадра Адзурры" на Евро-2020.

Буффон - рекордсмен по количеству встреч, проведенных за сборную Италии (176).

12 октября сборная Италии сыграет с Грецией в рамках отбора на Евро-2020. Начало матча - в 21:45 (мск).

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