Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии
Голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона и полузащитника "Боки Хуниорс" Даниэля Де Росси, скорее всего вызовут в сборную Италию, чтобы футболисты провели прощальные матчи. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Отметим, что игроки могут быть вызваны в национальную команду уже после квалификации "Скуадра Адзурры" на Евро-2020.
Буффон - рекордсмен по количеству встреч, проведенных за сборную Италии (176).
12 октября сборная Италии сыграет с Грецией в рамках отбора на Евро-2020. Начало матча - в 21:45 (мск).
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|7
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|7
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|4
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|7
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|7
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|7
|Кальяри
|7
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|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
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|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
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|Удинезе
|7
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|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
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|6
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|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
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|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3