Буффон и Де Росси могут сыграть на Евро-2020

Наставник сборной Италии Роберто Манчини допускает, что в заявку национальной команды для участия в Евро-2020 будут включены ветераны Джанлуиджи Буффон и Даниэле Де Росси.

"Я согласился с идеей президента Итальянской федерации футбола касательно прощальных матчей Буффона и Де Росси. Было бы здорово, если бы мы смогли это организовать. А что касается того, случится ли это на Евро, то посмотрим", - цитирует Манчини Rai Sport.

41-летний Буффон не вызывается в сборную Италии с марта 2018 года. На его счету 176 матчей, в которых он пропустил 146 голов.

36-летний Де Росси не играет за "Скуадру Адзурру" с ноября 2017 года. Он провёл 117 игр и забил 21 мяч.

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