Буффон и Лихтштайнер пропустят матч с "Интером"

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Буффон и Лихтштайнер пропустят матч с "Интером"

Тренерский штаб туринского "Ювентуса" во главе с Массимилиано Аллегри определился с заявкой команды на матч 16-го тура итальянской Серии А против "Интера".

Как сообщает официальный сайт "бьянконери", вне состава оказались вратарь Джанлуиджи Буффон и защитник Штефан Лихтштайнер.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Интер" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.  

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