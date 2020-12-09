Буффон и Месси обменялись футболками после игры

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Буффон и Месси обменялись футболками после игрыГолкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон и форвард "Барселоны" Лионель Месси обменялись футболками после матча.

Вратарь "старой синьоры" отбил все 7 ударов в створ от аргентинца. 42-летний ветеран оставил ворота в неприкосновенности и после ударов других игроков "Барсы". Матч закончился победой гостей 0:3.

По данным статистического портала Opta, как минимум с сезона-2003/04 ни один игрок не ушел с поля без забитого гола в матче Лиги Чемпионов, если нанес такое количество ударов в створ.

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