Буффон и Неймар попали в стартовый состав ПСЖ на матч с "Каном"

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Буффон и Неймар попали в стартовый состав ПСЖ на матч с "Каном"

Стал известен стартовый состав ПСЖ на матч 1-го тура чемпионата Франции против "Кана".

Стоит отметить, что в основе парижан выйдут Джанлуиджи Буффон и Неймар, а также несколько игроков дублирующего состава.

Полностью состав ПСЖ выглядит следующим образом: Буффон, Дагба, Тиаго Силва, Маркиньос, Нсоки, Диарра, Бернеде, Рабьо, Ди Мария, Нкунку, Неймар.

Матч ПСЖ - "Кан" начнется в 22.00 по московскому времени.

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