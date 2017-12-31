Буффон: "Игры против "Тоттенхэма" будут очень жесткими"
Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался о предстоящих играх своей команды в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Тоттенхэма".
"Это будут две очень жесткие игры против "Тоттенхэма", мы это знаем. Кейн будет большой угрозой для нас, "Тоттенхэм" - это не только Кейн", - приводит слова 39-летнего вратаря "старой сеньоры" El Mundo Deportivo.
Напомним, Буффон назвал форвардов с лучшим голевым чутьем. | soccernews.ru
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