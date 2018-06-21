Буффон ищет дом в Париже

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Буффон ищет дом в Париже

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон близок к переходу в ПСЖ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, голкипер уже приступил к поиску жилья в Париже. В ближайшие несколько дней голкипер пройдет медицинское обследование в парижском клубе и подпишет с ним двухлетний контракт.

40-летний Буффон достанется ПСЖ бесплатно, так как его контракт с "Ювентусом" истекает в конце июня.

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