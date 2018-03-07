Буффон: "Кейн входит в тройку лучших нападающих мира"

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Буффон: "Кейн входит в тройку лучших нападающих мира"Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высоко оценил игровые способности форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Кейн похож на Батистуту своей техникой, атлетизмом и голевым чутьем. За последние полтора года Харри сильно прибавил в физическом и ментальном плане, он является одним из двух или трех сильнейших нападающих в мире", - цитирует 40-летнего вратаря FootMercato.

Напомним, сегодня "Тоттенхэм" и "Ювентус" сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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