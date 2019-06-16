Буффон: "Конте не предавал "Ювентус"

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Буффон: "Конте не предавал "Ювентус"

Экс-вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о назначении Антонио Конте на пост тренера "Интера".

"Конте выкладывался на полную, когда работал в "Ювентусе". Он тащил на своей спине команду к успеху. Его переход в "Интер" не сможет затмить былые заслуги. Он не предавал "Ювентус", он не относится к людям, которые целуют футболку.

Я думаю его возвращение в Италию очень важное событие для местного футбола", - приводит слова Буффона Football Italia.

Напомним, что Конте возглавлял "Ювентус" с 2011 по 2014. Под его руководством клуб завоевал пять трофеев.

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