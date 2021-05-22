Буффон красиво высказался о своём уходе из "Ювентуса"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал своё решение покинуть клуб по окончании сезона.

"Уверен, что полностью выложился в "Ювентусе" в плане профессионализма и надёжности. Думаю, для клуба я всегда был тем, на кого можно положиться. Считаю, что я делал свою работу с большим энтузиазмом. Прежде всего из уважения к себе. Мне 43 года, я чувствую себя взрослым мужчиной и должен вести себя соответствующим образом.

Непросто понять, что наступило время сделать шаг назад и уйти за кулисы, оставив свет на сцене для других. Для меня это было испытанием. И я счастлив, что мне удалось блестяще с ним справиться", - цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, что легендарный голкипер в июне получит статус свободного агента. Он сможет перейти в другую команду бесплатно, либо завершить карьеру.

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