Буффон лестно высказался о Роналду

Теги ювентусджанлуиджи буффонкриштиану роналду

Буффон лестно высказался о РоналдуФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду, который этим летом перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

"Не думаю, что болельщики должны чему-то удивляться. У Роналду репутация профессионала невероятного уровня. Криштиану очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания.

За эти три года он многое вложил в "Ювентус", отлично играя и забивая много голов. Я не вижу ничего нелогичного в его решении уйти, он много думал об этом.

"Ювентус" находится на переходной стадии. Я не знаю, связано ли это со сменой поколений или просто со сменой костяка. Приходится что-то терять, когда такие вещи происходят.

Когда у команды такой тренер, как Массимилиано Аллегри, то она если и не добьется цели, то будет максимально близка к этому", – сказал Буффон в интервью Radio anch’io Sport.

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