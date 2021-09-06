Буффон лестно высказался о Роналду
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду, который этим летом перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".
"Не думаю, что болельщики должны чему-то удивляться. У Роналду репутация профессионала невероятного уровня. Криштиану очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания.
За эти три года он многое вложил в "Ювентус", отлично играя и забивая много голов. Я не вижу ничего нелогичного в его решении уйти, он много думал об этом.
"Ювентус" находится на переходной стадии. Я не знаю, связано ли это со сменой поколений или просто со сменой костяка. Приходится что-то терять, когда такие вещи происходят.
Когда у команды такой тренер, как Массимилиано Аллегри, то она если и не добьется цели, то будет максимально близка к этому", – сказал Буффон в интервью Radio anch’io Sport.
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