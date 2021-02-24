Буффон - лучший голкипер с 1987 года, Акинфеев в топ-50

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Буффон - лучший голкипер с 1987 года, Акинфеев в топ-50

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Джанлуиджи Буффона лучшим вратарем за время существования организации (то есть с 1987 года).

Топ-20 вратарей:

1. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) - 357 баллов.

2. Икер Касильяс (экс-"Реал", Испания) - 260.

3. Петер Чех (экс-"Челси", Чехия) - 218.

4. Эдвин ван дер Сар (экс-"Манчестер Юнайтед", Нидерланды) - 201.

5. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) - 200.

6. Петер Шмейхель (экс-"Манчестер Юнайтед", Дания) - 179.

7. Оливер Кан (экс-"Бавария", Германия) - 162.

8. Хосе Луис Чилаверт (экс-"Велес Сарсфилд", Парагвай) - 146.

9-10. Вальтер Дзенга (экс-"Интер", Италия) - 132.

9-10. Андони Субисаррета (экс-"Барселона", Испания) - 132.

11-12. Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) - 130.

11-12. Клаудио Таффарел (экс-"Галатасарай", Бразилия) - 130.

13. Мишель Прюдомм (экс-"Стандард", Бельгия) - 124.

14. Фабьен Бартез (экс-"Манчестер Юнайтед", Франция) - 115.

15. Дэвид Симэн (экс-"Арсенал", Англия) - 114.

16. Виктор Вальдес (экс-"Барселона", Испания) - 113.

17. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) - 112.

18. Дида (экс-"Милан", Бразилия) - 109.

19. Витор Байя (экс-"Порту", Португалия) - 94.

20. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика) - 93.

...

37. Ринат Дасаев (экс-"Спартак", СССР) - 57.

47. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) - 47.

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