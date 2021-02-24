Буффон - лучший голкипер с 1987 года, Акинфеев в топ-50
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Джанлуиджи Буффона лучшим вратарем за время существования организации (то есть с 1987 года).
Топ-20 вратарей:
1. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) - 357 баллов.
2. Икер Касильяс (экс-"Реал", Испания) - 260.
3. Петер Чех (экс-"Челси", Чехия) - 218.
4. Эдвин ван дер Сар (экс-"Манчестер Юнайтед", Нидерланды) - 201.
5. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) - 200.
6. Петер Шмейхель (экс-"Манчестер Юнайтед", Дания) - 179.
7. Оливер Кан (экс-"Бавария", Германия) - 162.
8. Хосе Луис Чилаверт (экс-"Велес Сарсфилд", Парагвай) - 146.
9-10. Вальтер Дзенга (экс-"Интер", Италия) - 132.
9-10. Андони Субисаррета (экс-"Барселона", Испания) - 132.
11-12. Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) - 130.
11-12. Клаудио Таффарел (экс-"Галатасарай", Бразилия) - 130.
13. Мишель Прюдомм (экс-"Стандард", Бельгия) - 124.
14. Фабьен Бартез (экс-"Манчестер Юнайтед", Франция) - 115.
15. Дэвид Симэн (экс-"Арсенал", Англия) - 114.
16. Виктор Вальдес (экс-"Барселона", Испания) - 113.
17. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) - 112.
18. Дида (экс-"Милан", Бразилия) - 109.
19. Витор Байя (экс-"Порту", Португалия) - 94.
20. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика) - 93.
...
37. Ринат Дасаев (экс-"Спартак", СССР) - 57.
47. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) - 47.
Читайте также: IFFHS назвала имя лучшего вратаря в XXI веке. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стала известна зарплата Промеса в "Спартаке"
-
1
Месси возглавил бомбардирскую гонку Примеры
-
"Сочи" подпишет голкипера "Краснодара"
-
2
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Эльче"
-
"Краснодар" близок к аренде вратаря "Ростова"
-
Буффон - лучший голкипер с 1987 года, Акинфеев в топ-50
-
Промес определился с игровым номером в "Спартаке"
-
"Тоттенхэм" второй раз разгромил "Вольфсберг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
-
Экс-тренер "Шахтера" может возглавить "Реал"
-
"Челси" практически уверен, что подпишет Холанда летом
-
Мане: "В АПЛ для "Ливерпуля" все кончено"
-
Жена Карпина расстроена уходом Еременко из "Ростова"
-
Тарасов сменил имидж
-
Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Левандовски в "Шахтер"
-
Каррера отреагировал на возвращение Промеса в "Спартак"
-
Тадич и тен Хаг жалеют об уходе Промеса
-
Клаудио Маркизио пошутил над Роналду
-
Хендерсон заинтересовал "Тоттенхэм" и "Боруссию" Дортмунд
-
Буффон может остаться в "Ювентусе" еще на год
-
Квинси Промес поприветствовал болельщиков "Спартака" (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18