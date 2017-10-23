Буффон - лучший вратарь года по вресии ФИФА

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон выиграл награду лучшего голкипера в 2017 году.

В номинации также участвовали вратарь "Реала" Кейлор Навас и голкипер "Баварии" Мануэль Нойер.

"Ювентус" в 2017 году стал обладателем скудетто, кубка Италии и дошел до финала Лиги Чемпионов.

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