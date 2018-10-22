Буффон: "Мбаппе может стать одним из лучших игроков в истории футбола"

1 Теги псжджанлуиджи буффонкилиан мбаппе

Буффон: "Мбаппе может стать одним из лучших игроков в истории футбола"Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон оценил перспективы форварда своей команды Килиана Мбаппе вписать свое имя в историю футбола.

"Если Килиан сохранит свое желание быть номером один, то его ждет невероятная карьера. И когда я говорю невероятная, я не подразумеваю карьеру великого чемпиона. Я говорю о карьере, которая достойна стать одной из лучших в истории футбола", - цитирует 40-летнего вратаря ActuFoot.

В текущем сезоне Мбаппе забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 8 играх за ПСЖ.

Напомним, Максвелл назвал атаку ПСЖ лучшей в Европе. | soccernews.ru

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