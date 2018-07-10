Буффон: "Меня не удивит, если Роналду перейдет в "Ювентус"

Новичок ПСЖ Джанлуиджи Буффон высказался о возможном трансфере в туринский клуб нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

"Меня не удивит, если Роналду перейдет в "Ювентус". От этого я буду счастлив. Это то, что нужно клубу. "Ювентусу" нужны новые кумиры", - сказал он.

Буффон 17 лет выступал за "Ювентус".

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