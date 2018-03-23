Буффон: "Мне 40 лет, но я всё ещё номер один в "Ювентусе"

Голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон отреагировал на вызов в ряды национальной команды страны.

"Я думаю, что все разобрались в ситуации и поняли ту роль, которую я буду исполнять в сборной. Очень рад, что эта новость стала позитивной. В своей карьере я был очень альтруистичен, отказавшись от личных амбиций на благо команды. Может быть, мне и 40 лет, но я всё ещё номер один в "Ювентусе".

Не знаю, будут ли ближайшие матчи последними в моей карьере в сборной Италии или "Ювентусе". Сейчас я очень спокоен", - сказал он.

Не пропустите: Буффон объяснил, почему он откликнулся на вызов в сборную Италии. | http://soccernews.ru