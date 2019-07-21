Буффон мог перейти в "Локомотив"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон мог перебраться в Россию и оказаться в "Локомотиве", сообщает Betting Insider.

По сведениям источника, агенты голкипера предлагали услуги своего клиента российскому клубу. Это было до того, как Буффон вернулся в "Ювентус", а "Локомотив" продлил контракт с Маринато Гильерме. Буффон был готов переехать в Россию, если бы получил выгодное предложение.

В итоге 41-летний Буффон подписал годичный контракт с "Ювентусом" с зарплатой в 1,5 миллиона евро. Что касается 33-летнего Гильерме, то он продлил соглашение с "железнодорожниками" и будет получать 2,3 миллиона евро в год.

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