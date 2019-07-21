Буффон мог перейти в "Локомотив"

1 Теги джанлуиджи буффонювентуслокомотив москва

Буффон мог перейти в "Локомотив"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон мог перебраться в Россию и оказаться в "Локомотиве", сообщает Betting Insider.

По сведениям источника, агенты голкипера предлагали услуги своего клиента российскому клубу. Это было до того, как Буффон вернулся в "Ювентус", а "Локомотив" продлил контракт с Маринато Гильерме. Буффон был готов переехать в Россию, если бы получил выгодное предложение.

В итоге 41-летний Буффон подписал годичный контракт с "Ювентусом" с зарплатой в 1,5 миллиона евро. Что касается 33-летнего Гильерме, то он продлил соглашение с "железнодорожниками" и будет получать 2,3 миллиона евро в год.

Не пропустите: Червиченко: "У Кононова беда с головой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

Локомотив отказал Буфону, не умеет снег убирать )

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" одержал сложную победу над "Тамбовом" в РПЛ

"Локомотив" одержал сложную победу над "Тамбовом" в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов