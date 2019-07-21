Буффон мог перейти в "Локомотив"
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон мог перебраться в Россию и оказаться в "Локомотиве", сообщает Betting Insider.
По сведениям источника, агенты голкипера предлагали услуги своего клиента российскому клубу. Это было до того, как Буффон вернулся в "Ювентус", а "Локомотив" продлил контракт с Маринато Гильерме. Буффон был готов переехать в Россию, если бы получил выгодное предложение.
В итоге 41-летний Буффон подписал годичный контракт с "Ювентусом" с зарплатой в 1,5 миллиона евро. Что касается 33-летнего Гильерме, то он продлил соглашение с "железнодорожниками" и будет получать 2,3 миллиона евро в год.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17