Буффон может остаться в "Ювентусе" еще на год

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Буффон может остаться в "Ювентусе" еще на годГолкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вероятно останется в Турине еще на один сезон, сообщает CalcioMercato со ссылкой на La Stampa.

Текущее соглашение 43-летнего вратаря с клубом истекает летом этого года. Буффон защищает ворота "Ювентуса" с 2001 года, пропустив лишь сезон 2018/2019, когда выступал за ПСЖ. На счету титулованного итальянца 10 чемпионатов Италии, победа в Серии B, 4 Кубка Италии, 6 Суперкубков страны. Также голкипер трижды играл в финалах Лиги Чемпионов.

В сезоне 2020/2021 Буффон провел 10 матчей за "Ювентус", в которых пропустил всего 5 мячей. В трех матчах ворота голкипера остались неприкосновенными.

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