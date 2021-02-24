Буффон может остаться в "Ювентусе" еще на год

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вероятно останется в Турине еще на один сезон, сообщает CalcioMercato со ссылкой на La Stampa.

Текущее соглашение 43-летнего вратаря с клубом истекает летом этого года. Буффон защищает ворота "Ювентуса" с 2001 года, пропустив лишь сезон 2018/2019, когда выступал за ПСЖ. На счету титулованного итальянца 10 чемпионатов Италии, победа в Серии B, 4 Кубка Италии, 6 Суперкубков страны. Также голкипер трижды играл в финалах Лиги Чемпионов.