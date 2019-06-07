Буффон может перейти в "Барселону"

"Барселона" рассматривает вариант с подписанием итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 41-летний голкипер может стать дублёром Марка-Андре тер Штегена после ухода Яспера Силлессена.

Также у легендарного футболиста есть предложения из Италии, Германии, Турции и Китая.

Напомним, что в среду Буффон покинул ПСЖ на правах свободного агента и теперь может перейти в другой клуб бесплатно.

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