Буффон может перейти в "Барселону"

Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к вратарю туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием голкипера в летнее трансферное окно. В составе "Барселоны" Буффон может заменить бразильца Нето, который будет выставлен на трансфер.

Напомним, что Буффон объявил об уходе из "Ювентуса" по окончании сезона.

В нынешнем сезоне 43-летний голкипер провел 12 матчей и пропустил семь голов.

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