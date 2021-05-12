Буффон может перейти в "Барселону"
Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен
"Барселона" проявляет интерес к вратарю туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием голкипера в летнее трансферное окно. В составе "Барселоны" Буффон может заменить бразильца Нето, который будет выставлен на трансфер.
Напомним, что Буффон объявил об уходе из "Ювентуса" по окончании сезона.
В нынешнем сезоне 43-летний голкипер провел 12 матчей и пропустил семь голов.
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|Атлетик Бильбао
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|Леванте
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