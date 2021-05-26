Буффон может перейти в "Бенфику"

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Буффон может перейти в "Бенфику"

Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен

Лиссабонская "Бенфика" вступила в борьбу за голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, сообщает A Bola.

По сведениям источника, португальский клуб хочет подписать контракт с вратарем в летнее трансферное окно. Буффон в ближайшее время покинет "Ювентус" и станет свободным агентом. Таким образом, голкипер сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что интерес к Буффону проявляют "Реал", "Барселона" и "Монца"

В завершившемся сезоне 43-летний Буффон провел за "Ювентус" 14 матчей и пропустил девять голов.

Не пропустите: Клуб из Португалии хочет подписать Буффона на необычных условиях. | http://soccernews.ru
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