Буффон может перейти в "Бенфику"
Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен
Лиссабонская "Бенфика" вступила в борьбу за голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, сообщает A Bola.
По сведениям источника, португальский клуб хочет подписать контракт с вратарем в летнее трансферное окно. Буффон в ближайшее время покинет "Ювентус" и станет свободным агентом. Таким образом, голкипер сможет перейти в другой клуб бесплатно.
Ранее сообщалось, что интерес к Буффону проявляют "Реал", "Барселона" и "Монца"
В завершившемся сезоне 43-летний Буффон провел за "Ювентус" 14 матчей и пропустил девять голов.
Не пропустите: Клуб из Португалии хочет подписать Буффона на необычных условиях. | http://soccernews.ru
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|Парма
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Удинезе
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|26
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|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
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