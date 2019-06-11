Буффон может перейти в "Порту"

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Буффон может перейти в "Порту"

"Порту" интересуется итальянским вратарем ПСЖ Джанлуиджи Буффоном, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, португальский клуб хочет подписать голкипера в летнее трансферное окно. В составе "драконов" Буффон может заменить испанского вратаря Икера Касильяса, который, скорее всего, завершит карьеру из-за перенесенного сердечного приступа. Буффон может достаться "Порту" бесплатно, так как его контракт с ПСЖ истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что итальянец также входит в сферу интересов "Аталанты", "Барселоны", "Лацио", "Дженоа", "Брешии" и "Флуминенсе". 

В минувшем сезоне 41-летний Буффон провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов.

Не пропустите: Буффон близок к возвращению в "Парму". | http://soccernews.ru
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