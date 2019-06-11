Буффон может перейти в "Порту"
"Порту" интересуется итальянским вратарем ПСЖ Джанлуиджи Буффоном, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, португальский клуб хочет подписать голкипера в летнее трансферное окно. В составе "драконов" Буффон может заменить испанского вратаря Икера Касильяса, который, скорее всего, завершит карьеру из-за перенесенного сердечного приступа. Буффон может достаться "Порту" бесплатно, так как его контракт с ПСЖ истекает в конце июня.
Ранее сообщалось, что итальянец также входит в сферу интересов "Аталанты", "Барселоны", "Лацио", "Дженоа", "Брешии" и "Флуминенсе".
В минувшем сезоне 41-летний Буффон провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20