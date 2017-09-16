Буффон может получить должность в ФИФА

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон получит административную должность в туринском клубе, Федерации футбола Италии или ФИФА.

Об этом сообщает итальянская пресса.

В "Ювентусе" вратарю "светит" место в совете директоров, а Национальная федерация предложит ему административную должность в сборной Италии. В ФИФА голкипера видят в качестве советника по развитию футбола.

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