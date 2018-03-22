Буффон может получить должность в сборной Италии

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Буффон может получить должность в сборной Италии

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может после завершения карьеры получить должность в сборной Италии.

Как сообщает Football Italia, легендарному стражу ворот предложат войти в тренерский штаб "Скуадры Адзурры" или стать менеджером национальной команды.

При этом отмечается, что вариант со сборной Италии для 40-летнего Буффона является более предпочтительным, чем работа в "Ювентусе".

Не пропустите: Буффон объяснил, почему он откликнулся на вызов в сборную Италии. | http://soccernews.ru

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