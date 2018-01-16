Буффон может повторить рекорд Мальдини по числу матчей в Серии А

Теги ювентусджанлуиджи буффонпаоло мальдини

Буффон может повторить рекорд Мальдини по числу матчей в Серии А

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не сможет побить рекорд экс-капитана "Милана" Паоло Мальдини по количеству матчей в Серии А в этом сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, если Буффон проведет все оставшиеся 18 матчей до конца сезона, то он лишь повторит достижение Мальдини, который сыграл 647 матчей в чемпионате Италии.

Впрочем 39-летний Буффон из-за травмы не выходил на поле с начала декабря. Ранее сообщалось, что голкипер может завершить карьеру ближайшим летом.

Не пропустите: "Ювентус" теряет Маркизио и Дибалу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов