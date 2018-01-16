Буффон может повторить рекорд Мальдини по числу матчей в Серии А

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не сможет побить рекорд экс-капитана "Милана" Паоло Мальдини по количеству матчей в Серии А в этом сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, если Буффон проведет все оставшиеся 18 матчей до конца сезона, то он лишь повторит достижение Мальдини, который сыграл 647 матчей в чемпионате Италии.

Впрочем 39-летний Буффон из-за травмы не выходил на поле с начала декабря. Ранее сообщалось, что голкипер может завершить карьеру ближайшим летом.

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