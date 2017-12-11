Буффон может продолжить карьеру до 2019 года

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Буффон может продолжить карьеру до 2019 года

Легендарный вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру до лета 2019 года.

Об этом, как сообщает Football Italia, 39-летний страж ворот сообщил спортивному директору "Интера" Пьеро Аузилио во время личной беседы.

Буффон готов остаться в футболе ещё на один сезон, если руководство "Ювентуса" даст понять, что он очень важен для клуба. 

Не пропустите: Федерация футбола Италии планирует организовать прощальный матч Буффона. | http://soccernews.ru

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