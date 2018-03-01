Буффон может продолжить карьеру в английском топ-клубе

Теги джанлуиджи буффонювентусливерпульюрген клопп

Буффон может продолжить карьеру в английском топ-клубеГолкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в английском "Ливерпуле", информирует Express.

Так, по сведениям издания, "красные" будут заинтересованы в подписании ветерана "старой сеньоры" по окончанию текущего сезона. Видеть 40-летнего вратаря в своей команде пожелал лично главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне Буффон пропустил 19 мячей в 21 матче за "Ювентус".

Напомним, Буффон поделился мнением об Алиссоне. | soccernews.ru

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