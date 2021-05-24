Буффон может стать дублёром Куртуа в "Реале"

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Буффон может стать дублёром Куртуа в "Реале"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании.

По информации Tutto Juve, кандидатура 43-летнего футболиста рассматривается мадридским "Реалом".

Сообщается, что "сливочные" видят в легендарном итальянце дублёра для Тибо Куртуа. Подписание ветерана позволило бы отдать в аренду Андрея Лунина, чья игровая практика в минувшем сезоне ограничилась одним матчем в Кубке Испании.

Напомним, что Буффон покидает "Ювентус". У него истекает контракт с клубом. С 1 июля голкипер станет свободным агентом.

Не пропустите: Клуб из Португалии хочет подписать Буффона на необычных условиях. | http://soccernews.ru
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