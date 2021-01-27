Буффон может установить рекорд Серии А

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон намерен продлить контракт с клубом и стать самым возрастным футболистом в истории чемпионата Италии, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

В настоящее время рекорд принадлежит бывшему вратарю римского "Лацио" Марко Балотте, который в последний раз сыграл в Серии А в возрасте 44 лет и 38 дней.

Буффон 28 января исполнится 43 года, а его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне голкипер провел за "Ювентус" шесть матчей во всех турнирах и пропустил четыре гола.

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