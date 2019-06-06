Буффон может вернуться в Серию А

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться Италию, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, голкипер получил предложения от новичка Серии А "Брешии". Также им интересуются "Лацио" и "Дженоа".

Напомним, что Буффон является свободным агентом и может перейти в любой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 41-летний Буффон провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Ранее он выступал в Италии за "Парму" и "Ювентус".

Не пропустите: На Икарди появился новый претендент. | http://soccernews.ru