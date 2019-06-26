Буффон может вернуться в "Ювентус"
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассматривает вариант с возвращением в "Ювентус".
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, 41-летний ветеран готов стать дублером Войцеха Щесны в следующем сезоне. Таким образом, Маттиа Перин, скорее всего, покинет клуб этим летом.
Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год и завоевал с клубом 20 трофеев.
После ухода из "Ювентуса" Буффон перебрался в ПСЖ, где провел 25 игр и пропустил 25 голов.
Читайте также: Буффон в ближайшие дни решит, будет ли играть в "Порту". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 июня
-
"Интер" договорился по трансферу Джеко
-
Цорн высказался об уходе Глушакова
-
1
Буффон может вернуться в "Ювентус"
-
КАН-2019: Камерун обыграл Гвинею-Бисау, Гана сыграла вничью с Бенином
-
1
Тен Хаг прокомментировал трансфер Промеса
-
Компани вернулся в "Андерлехт"
-
"Спартак" близок к покупке голкипера "Ромы"
-
Головин сменил имидж
-
"Эвертон" приобрел у "Барселоны" Андре Гомеша
-
1
Симеоне: "Месси конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня лучший"
-
3
РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона 2018/19
-
Навас назвал условие, при котором покинет "Реал"
-
"Тоттенхэм" согласовал трансфер Ндомбеле
-
4
Иранский двойник Месси, пользуясь внешним сходством с игроком, склонял девушек к сексу
-
2
"Милан" хочет подписать Фекира
-
Комличенко может отказаться от возвращения в Россию и отправиться в Бельгию
-
Роналдо: "Марадона или Месси? Такие сравнения несправедливы"
-
1
Газзаев предлагает отменить компенсированное время и пассивный офсайд
-
"Краснодару" не удалось подписать лучшего бомбардира "Сент-Этьена"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17