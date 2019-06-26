Буффон может вернуться в "Ювентус"

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассматривает вариант с возвращением в "Ювентус".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, 41-летний ветеран готов стать дублером Войцеха Щесны в следующем сезоне. Таким образом, Маттиа Перин, скорее всего, покинет клуб этим летом.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год и завоевал с клубом 20 трофеев.

После ухода из "Ювентуса" Буффон перебрался в ПСЖ, где провел 25 игр и пропустил 25 голов.

Читайте также: Буффон в ближайшие дни решит, будет ли играть в "Порту". | http://soccernews.ru