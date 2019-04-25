Буффон может вернуться в "Ювентус" в новой роли

Теги джанлуиджи буффонпсжювентус

Буффон может вернуться в "Ювентус" в новой роли

Летом вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон может вернуться в "Ювентус", сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, туринский клуб рассматривает вариант с приглашением легендарного футболиста на административную должность.

Однако это произойдёт только в том случае, если ПСЖ не продлит контракт с 41-летним голкипером.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, сыграл 656 матчей и пропустил 518 голов.

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