Буффон может возобновить выступления за сборную Италии
Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может возобновить выступления за сборную Италии, сообщает Sky Sport.
По информации ресурса, временно исполняющий обязанности главного тренера "Скуадры Адзурры" Луиджи ди Бьяджо хочет вернуть 40-летнего стража ворот в состав национальной команды и снова сделать его капитаном.
Ожидается, что Буффон в ближайшее время объявит о возобновлении международной карьеры и будет играть за сборную Италии до Евро-2020.
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