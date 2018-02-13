Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может возобновить выступления за сборную Италии, сообщает Sky Sport.

По информации ресурса, временно исполняющий обязанности главного тренера "Скуадры Адзурры" Луиджи ди Бьяджо хочет вернуть 40-летнего стража ворот в состав национальной команды и снова сделать его капитаном.

Ожидается, что Буффон в ближайшее время объявит о возобновлении международной карьеры и будет играть за сборную Италии до Евро-2020.

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