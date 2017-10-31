Буффон: "Мы должным образом отреагировали на проблемы на старте сезона"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что проблемы, с которыми столкнулась туринская команда на старте сезона, уже позади.

"Мы отлично готовы физически и хорошо чувствуем себя с точки зрения психологии. Что касается проблем на старте сезона, мы отреагировали на них должным образом, сейчас мы более едины и сумели найти правильную мотивацию" - цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что по итогам 11 туров "Ювентус" занимает лишь четвёртое место в турнирной таблице Серии А, а в Лиге Чемпионов "бьянконери" при двух победах имеют и разгромное поражение от "Барселоны".

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