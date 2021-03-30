Буффон наказан за богохульство

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Буффон наказан за богохульство

Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона

Контрольно-дисциплинарный комитет итальянской Серии А на один матч дисквалифицировал вратаря туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, голкипер наказан за богохульственное высказывание в матче чемпионата Италии с "Пармой" (4:0) 19 декабря. Буффон также оштрафован на пять тысяч евро. Таким образом, вратарь пропустит матч Серии А с "Торино".

В нынешнем сезоне 43-летний Буффон провел за "Ювентус" 10 матчей во всех турнирах и пропустил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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