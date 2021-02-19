Буффон наказан за богохульство во время матча

Контрольно-дисциплинарный комитет итальянской Серии А оштрафовал вратаря туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона за богохульство, сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

Голкипер заплатит штраф в размере пяти тысяч евро. Инцидент произошел 19 декабря 2020 года в матче 13-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (4:0)

В нынешнем сезоне 43-летний Буффон провел за "Ювентус" девять матчей во всех турнирах и пропустил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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