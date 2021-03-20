Буффон намерен летом уйти в другой итальянский клуб

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Туринский "Ювентус", возможно, не последний клуб в карьере легендарного Джанлуиджи Буффона.

По информации Todo Fichajes, 43-летний страж ворот хочет ещё поиграть за "Парму". К "крестоносцам" он намерен присоединиться по окончании этого сезона.

Источник утверждает, что ветеран рассчитывает на место в стартовом составе родной команды. После этого он будет готов повесить перчатки на гвоздь.

Голкипер является воспитанником "Пармы", выступал за неё на взрослом уровне с 1995 по 2001 год.

В текущем сезоне Буффон сыграл за "Ювентус" 10 матчей и пропустил 5 голов.

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