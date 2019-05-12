Буффон намерен продолжить карьеру
Итальянский вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон не намерен завершать карьеру летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, Буффон готов рассмотреть предложения от других клубов, если ПСЖ откажется продлевать с ним контракт, который истекает ближайшим летом.
В нынешнем сезоне 41-летний Буффон провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола. В девяти встречах голкипер оставил ворота в неприкосновенности.
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|Команда
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|ПСЖ
|36
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|35
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|3
|Лион
|35
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|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|36
|53
|8
|Ним
|36
|52
|9
|Реймс
|36
|49
|10
|Нант
|36
|47
|11
|Страсбур
|36
|46
|12
|Анжер
|36
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|36
|38
|16
|Амьен
|36
|35
|17
|Монако
|36
|33
|18
|ФК Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
|31
|20
|Генгам
|35
|25