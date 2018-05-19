Буффон написал прощальное письмо болельщикам "Ювентуса"

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Буффон написал прощальное письмо болельщикам "Ювентуса"

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон написал прощальное письмо болельщикам "Ювентуса".

"6111 дней. 6111 моментов чистой страсти, радости, слёз, поражений и побед. Спасибо каждому из вас. Все вы внесли свою частичку, что сделало мой жизненный этап в футболке "Ювентуса" особенным. Эта футболка стала моей второй кожей. Кожа, которую я носил, любил и уважал. Которую я ценил и защищал, отдавая всего себя без каких-либо ограничений и в то же время со страстью, которая всегда была частью меня.

Завтра путешествие подойдёт к концу - закроется книга, которую мы написали вместе. Меня переполняют эмоции. "Ювентус" всегда будет больше, чем любой игрок, и продолжит писать знаковые страницы в своей книге, которая, считаю, будет бесконечной. Потому что ДНК этого клуба несравним ни с чем. Это потрясающе и неповторимо.

"Ювентус" - моя семья. Я всегда буду любить её, благодарить и называть своим домом. Ведь она так много дала мне. Безусловно, больше, чем дал ей я. Я приехал на стадион на велосипеде. Я был так молод. И завтра я хочу уйти так, чтобы насладиться каждым мгновеньем, прочувствовать грусть расставания и радость оваций. Хочу, чтобы меня пробрало. Хочу осознать, что я всегда буду рядом с местом, которое я называю домом. Хочу поприветствовать партнёров по команде и друзей, которые всегда останутся моими братьями. Навеки ваш, Джанлуиджи Буффон" - написал Буффон в своём инстаграме.

Напомним, что 40-летний голкипер покидает "Ювентус" после 21 года в туринском клубе.

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