Буффон, Навас и Нойер поспорят за звание лучшего вратаря по версии ФИФА

ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего вратаря года.

За победу в этой номинации поборются вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, голкипер "Реала" Кейлор Навас и страж ворот "Баварии" Мануэль Нойер.

Победитель будет назван 23 октября в Лондоне.

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