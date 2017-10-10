Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал четырех лучших игроков, которым он противостоял на поле.

" Самыми сильными игроками, с которыми я встречался на поле или играл в одной команде, являются Роналдо, Месси, Криштиану Роналду и Зидан. Их бы я выбрал во всевозможные сборные ", - цитирует 39-летнего вратаря Tuttosport.

Напомним, вчера Буффон помог Италии обыграть Албанию. | soccernews.ru