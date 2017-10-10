Буффон назвал четырех лучших игроков, которым он противостоял на поле

Теги джанлуиджи буффонроналдокриштиану роналдузинедин зиданлионель месси

Буффон назвал четырех лучших игроков, которым он противостоял на полеГолкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал четырех лучших игроков, которым он противостоял на поле.

"Самыми сильными игроками, с которыми я встречался на поле или играл в одной команде, являются Роналдо, Месси, Криштиану Роналду и Зидан. Их бы я выбрал во всевозможные сборные", - цитирует 39-летнего вратаря Tuttosport.

Напомним, вчера Буффон помог Италии обыграть Албанию. | soccernews.ru

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